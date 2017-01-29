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  1. Barış gecesi

Çalışmaya devam

Çalışmaya devam
Rol aldığı dizisi geçtiğimiz hafta final yapan Barış Arduç'a durmak yok! Önceki gün Akmerkez'de alışveriş yapan yakışıklı oyuncu, "1 ay tatil yapıp sonra yeni projeyle dönüyorum" dedi. Arduç, projenin detayları hakkında ise sessiz kaldı.
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