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Barış gecesi

Işın Karaca'nın nikah şahitliğini yapacağı düğüne kızı Hira rahatsızlanınca katılamayan Demet Akalın, yakın dostuna özür yemeği verdi. Tuğrul Odabaş ve 'yla arasının bozulduğu iddia edilen Akalın, Günay Restaurant'taki yemeğe eşi Okan Kurt'la katıldı. Akalın "Işın kırılmış olabilir, ben o kırılmadan tamir ettim" dedi.

Doğan SAVAŞ
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