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Asena’dan ihanet davası

Asena’dan ihanet davası
Eski eşi Caner Erkin'in yaptığı sert açıklamadan sonra konuşmama kararı alan Asena Atalay, sessizliğini avukatı aracılığıyla bozdu. Ünlü sunucunun avukatı Beyza Sındıraç, Erkin'in sosyal medyada "Asena Atalay, evliliğimiz boyunca 3. kişilerle birlikte oldu" demesi üzerine önceki gün yazılı açıklama yaptı. Sındıraç, şunları söyledi:

"Caner Bey çocuğu için ödemesi gereken masrafları ödemediği gibi eski eşi ve çocuğunun annesini halkın gözünde küçük düşürerek kamuoyunda kendini haklı gösterme çabası içine girmiştir. Müvekkilim, Caner Erkin'i aldatmamıştır. Asena Hanım'ın kişilik haklarına yapılan her türlü saldırıdan dolayı manevi tazminat hakkımız saklıdır."
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