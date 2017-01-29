Asena’dan ihanet davası

Eski eşi CanerErkin'in yaptığı sertaçıklamadan sonrakonuşmama kararı alanAsena Atalay, sessizliğiniavukatı aracılığıyla bozdu.Ünlü sunucunun avukatıBeyza Sındıraç, Erkin'insosyal medyada "AsenaAtalay, evliliğimizboyunca 3. kişilerlebirlikte oldu" demesiüzerine önceki gün yazılıaçıklama yaptı. Sındıraç,şunları söyledi:
"Caner Beyçocuğu için ödemesigereken masraflarıödemediği gibi eski eşive çocuğunun annesinihalkın gözünde küçükdüşürerek kamuoyundakendini haklı göstermeçabası içine girmiştir.Müvekkilim, Caner Erkin'ialdatmamıştır. AsenaHanım'ın kişilik haklarınayapılan her türlü saldırıdandolayı manevi tazminathakkımız saklıdır."
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