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Anlamlı defile

Anlamlı defile
Başarılı moda tasarımcısı Dilek Hanif'ten alkışlanacak hareket… Hanif, 30 parçalık 'Haute Couture 2017 İlkbahar- Yaz Koleksiyonu'nu 4 Şubat'ta Merit Royal Hotel'de düzenlenecek defileyle tanıtacak. Elde edilecek gelir, Kuzey Kıbrıs Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı'na bağışlanacak.
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