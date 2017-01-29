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Ana-kız tatil

Ana-kız tatil
Sanat hayatındaki 45. yılını albümü 'Yeniden Yeni Yine' ile taçlandıran Nilüfer, 17 yaşındaki kızı Ayşe Nazlı'yla önceki gün Portekiz'e gitti. Yeni albümünün gördüğü ilgiden dolayı kendini ödüllendirip Lizbon'a giden ünlü sanatçı, 'yla çektiği kareleri sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.
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