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30 kilo zayıfladı

30 kilo zayıfladı
Fazla kilolarıyla başı dertte olan oyuncu Uğur Yücel, önceki akşam zayıflamış görüntüsüyle herkesi şaşırttı. Mide ameliyatıyla zayıflayan pek çok ünlü ismin aksine sıkı bir diyet programı uygulayan Yücel, Asmalımescit'te yürürken ayaküstü soruları yanıtladı. Oyuncu, 30 kilo verdiğini söyledi.
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