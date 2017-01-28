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Zirvede kutlama

Zirvede kutlama
Berksan, İstanbul ve Bodrum'dan sonra Uludağ'da da 'Çilek Uludağ By Berksan' isimli mekan açmıştı. Başarısını ortakları İbrahim Çakmak ve Gökhan Saltık ile karların arasında kutlayan popçu, "İzmir, Eskişehir ve Ankara'dan da mekan için teklifler alıyoruz" dedi.
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  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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