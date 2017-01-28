VIP Türk derin

Sadece Türkiye değil dünya jet-setinin de yakından tanıdığı Derin Mermerci,sosyetik kadınları kıskandıracak! Mermerci, geçtiğimiz gün Paris'te düzenlenen Valentinodefilesine 'VIP konuk' olarak davet edildi. Defileyi izleyen tek Türk olan DerinMermerci, instagram'dan özel davetiyesi ile defileyi paylaşarak da havasını attı...
Eşi Cem Aydın ile gittiği Paris'tegeceliği yaklaşık bin euro olan HotelCostes'te konaklayan sosyetik güzel, bol bol da alışveriş yaptı. Yüklü harcamalarısayesinde Valentino'nun 'VIP müşterileri' arasına giren Derin Mermerci, Paris'te olduğu sürece boyunca da Hermes gibi mağazalardan kendisine yeni sezon ürünler aldı.
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