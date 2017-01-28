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VIP Türk derin

VIP Türk derin
Sadece Türkiye değil dünya jet-setinin de yakından tanıdığı Derin Mermerci, sosyetik kadınları kıskandıracak! Mermerci, geçtiğimiz gün Paris'te düzenlenen Valentino defilesine 'VIP konuk' olarak davet edildi. Defileyi izleyen tek Türk olan Derin Mermerci, instagram'dan özel davetiyesi ile defileyi paylaşarak da havasını attı...

Eşi Cem Aydın ile gittiği Paris'te geceliği yaklaşık bin euro olan Hotel Costes'te konaklayan sosyetik güzel, bol bol da alışveriş yaptı. Yüklü harcamaları sayesinde Valentino'nun 'VIP müşterileri' arasına giren , Paris'te olduğu sürece boyunca da Hermes gibi mağazalardan kendisine yeni sezon ürünler aldı.
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  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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