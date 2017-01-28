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Sinem gitti Demet geldi

Sinem gitti Demet geldi
Geçtiğimiz senelerde Sinem Kobal'la çalışan Garnier markası, şimdi de yeni neslin çok sevdiği oyuncu Demet Özdemir'le el sıkıştı. Firmanın yeni marka elçisi olan güzel oyuncunun, reklam karşılığı aldığı ücret sır gibi saklanıyor.
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  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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