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Olay filme geri sayım

Olay filme geri sayım
Usta yönetmen 'in senaryosunu da kaleme aldığı yılın merakla beklenen filmi 'İstanbul Kırmızısı'nın ilk fragmanı yayınlandı. Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği ve Türk-İtalyan ortak yapımı filmin başrollerinde Halit Ergenç, Tuba Büyüküstün, Mehmet Günsür ve Nejat İşler yer alıyor. 'İstanbul Kırmızısı', 3 Mart'ta vizyona girecek.
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  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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