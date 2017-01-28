Koca isyan!

Başak Dizer’in önceki gün Kıvanç Tatlıtuğ’la paylaştığı kareye çirkin bir yorum geldi. Eşine dil uzatılmasıyla küplere binen ünlü oyuncu, ‘Terbiyesizlik yapmayın. Ailem ve eşimle ilgili söylenen her söze dikkat edilecek’ dedi.
Sosyal medyadaki sözde klavye kahramanları, en sonunda Kıvanç Tatlıtuğ'u da çıldırttı! İki yılı aşkın bir beraberliğin ardından 19 Şubat 2016'da BaşakDizer'le evlenen yakışıklı oyuncu, bugüne kadar özel hayatıyla ilgili yapılan tüm eleştirilere sessiz kaldı. Ancak Kıvanç Tatlıtuğ'un sabrı, önceki gün stilist eşinin instagram'da yaptığı paylaşımına gelen bir yorumla taştı. Dizer'in kötü niyetli bir takipçisi "Ne işin var senin çirkin kadın, o yakışıklınınyanında!" yorumu yaptı. Dizer'in takipçisinin art niyetli yorumu karşısında çılgına dönen Kıvanç Tatlıtuğ, bugüne kadar yapmadığı bir şey yaptı... Daha önce sosyal medyadaki çirkin yorumlar üzerine instagram'ındaki tüm fotoğrafları silen yakışıklı oyuncu, konu sevdiği kadın olunca kendisinitutamadı ve takipçisine şöyle ateş püskürdü:
'ONUN ADI BAŞAK, SOYADI TATLITUĞ' "Terbiyesizlik yapma! Önce senin 'şahıs' dediğin insanınadı 'Başak', soyadı Tatlıtuğ! Önce bunu bir öğren. Senindeğil kimsenin haddine düşmez benim evliliğimle ilgiliyorum yapmak. Mutsuzluğunu, kötü kalbini, git başka yerlerde bileyle. Ne kadar saygısız, ne kadar sevimsiz ne kadar şuursuz, ne kadar boş işlerle uğraşan bir insansın sen. Sana tavsiyem; git birini sev, içinde zerre sevgi yoksa da yine sevmeye çalış, baktın yok olmuyor sen harbi kötü kalpli bir arkadaşsın! O zaman tekrar sevmeye çalış! Yani anlayacağın insanlara saygısızlık yapıp b.. atacağına, onları sevmekten, yaptığı seçimlere saygı duymaktan, hayatına ve aile yaşantısına verdiği özene saygı duymaktan vazgeçme! Ve bana sakın 'Eleştiriye açık olmuyorsan fotoğraf koyma' gibi aptal aptal yorumlar da yapma. Ben istediğimfotoğrafı koyarım! Burası benim sayfam! Eleştiriye herzaman açık oldum ama benim ailemle ve eşimle ilgilisöylenen her söze dikkat edilecek!"
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