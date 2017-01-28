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Koca isyan!

Başak Dizer’in önceki gün ’la paylaştığı kareye çirkin bir yorum geldi. Eşine dil uzatılmasıyla küplere binen ünlü oyuncu, ‘Terbiyesizlik yapmayın. Ailem ve eşimle ilgili söylenen her söze dikkat edilecek’ dedi.

Koca isyan!
Sosyal medyadaki sözde klavye kahramanları, en sonunda Kıvanç Tatlıtuğ'u da çıldırttı! İki yılı aşkın bir beraberliğin ardından 19 Şubat 2016'da Başak Dizer'le evlenen yakışıklı oyuncu, bugüne kadar özel hayatıyla ilgili yapılan tüm eleştirilere sessiz kaldı. Ancak 'un sabrı, önceki gün stilist eşinin instagram'da yaptığı paylaşımına gelen bir yorumla taştı. Dizer'in kötü niyetli bir takipçisi "Ne işin var senin çirkin kadın, o yakışıklının yanında!" yorumu yaptı. Dizer'in takipçisinin art niyetli yorumu karşısında çılgına dönen Kıvanç Tatlıtuğ, bugüne kadar yapmadığı bir şey yaptı... Daha önce sosyal medyadaki çirkin yorumlar üzerine instagram'ındaki tüm fotoğrafları silen yakışıklı oyuncu, konu sevdiği kadın olunca kendisini tutamadı ve takipçisine şöyle ateş püskürdü:

'ONUN ADI BAŞAK, SOYADI TATLITUĞ'
"Terbiyesizlik yapma! Önce senin 'şahıs' dediğin insanın adı 'Başak', soyadı Tatlıtuğ! Önce bunu bir öğren. Senin değil kimsenin haddine düşmez benim evliliğimle ilgili yorum yapmak. Mutsuzluğunu, kötü kalbini, git başka yerlerde bileyle. Ne kadar saygısız, ne kadar sevimsiz ne kadar şuursuz, ne kadar boş işlerle uğraşan bir insansın sen. Sana tavsiyem; git birini sev, içinde zerre sevgi yoksa da yine sevmeye çalış, baktın yok olmuyor sen harbi kötü kalpli bir arkadaşsın! O zaman tekrar sevmeye çalış! Yani anlayacağın insanlara saygısızlık yapıp b.. atacağına, onları sevmekten, yaptığı seçimlere saygı duymaktan, hayatına ve aile yaşantısına verdiği özene saygı duymaktan vazgeçme! Ve bana sakın 'Eleştiriye açık olmuyorsan fotoğraf koyma' gibi aptal aptal yorumlar da yapma. Ben istediğim fotoğrafı koyarım! Burası benim sayfam! Eleştiriye her zaman açık oldum ama benim ailemle ve eşimle ilgili söylenen her söze dikkat edilecek!"
Etiketler:
  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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