Yol Durumu
  1. Fit anne Emina
  2. Çağla benim asker arkadaşım

Kahveli gezinti

Kahveli gezinti
Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, önceki gün Zorlu'daydı. Tek başına gittiği AVM'de elinde kahvesiyle mağazaları gezen Alkoçlar, daha sonra da arkadaşlarıyla buluşup bir mekanda akşam yemeği yedi.
Etiketler:
  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar