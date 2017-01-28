Helin, Hülya’yı şoke etti!

Hülya Avşar, önceki akşam Tarabya Kıyı Balık'ta ailesiyle geleneksel yemeğini yedi. Yaklaşık 4 saat süren yemekten ilk olarak Helin Avşar çıktı. Geçen ay SerhanBora'dan boşanan ünlü sunucu, çok kısa sürede yeni bir aşka yelkenaçtığını itiraf ederek herkesi şaşırttı!
Kız kardeşinden 30 dakika sonra dışarıya çıkan Avşar Kızı'nın keyfi her zamanki gibi yerindeydi. Hülya Avşar, kardeşinin yeni bir ilişkiye başladığını ise gazetecilerden öğrenince kısa bir süreli şaşkınlık yaşadı. "Vayöyle mi! İyi, Allah mesut etsin" diyen güzel sanatçı, "Benimhaberim yok. Benden onayalmasına da gerek yok ki" diyerek durumu toparlamaya çalıştı.
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