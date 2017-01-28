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Helin, Hülya’yı şoke etti!

Önceki akşam ailesiyle yemekte buluşan , henüz 1 ay önce boşanan kardeşi Helin’in yeni bir aşka yelken açtığını basından öğrendi!

Helin, Hülya’yı şoke etti!
Hülya Avşar, önceki akşam Tarabya Kıyı Balık'ta ailesiyle geleneksel yemeğini yedi. Yaklaşık 4 saat süren yemekten ilk olarak çıktı. Geçen ay Serhan Bora'dan boşanan ünlü sunucu, çok kısa sürede yeni bir aşka yelken açtığını itiraf ederek herkesi şaşırttı!

Kız kardeşinden 30 dakika sonra dışarıya çıkan Avşar Kızı'nın keyfi her zamanki gibi yerindeydi. , kardeşinin yeni bir ilişkiye başladığını ise gazetecilerden öğrenince kısa bir süreli şaşkınlık yaşadı. "Vay öyle mi! İyi, Allah mesut etsin" diyen güzel sanatçı, "Benim haberim yok. Benden onay almasına da gerek yok ki" diyerek durumu toparlamaya çalıştı.

DOĞAN SAVAŞ
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  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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