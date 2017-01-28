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  2. 59’luk genç kız!

Gözü üzerinde

Gözü üzerinde
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, kendisi gibi şarkıcı olan sevgilisi Levent Dörter ile önceki gün Akmerkez'deydi. Sevgilisiyle mağazaları gezen Çıtak, elinden telefonunu düşürmeyen ve sürekli mesajlaşan Dörter'i böyle göz hapsine aldı!

AYDIN HAMZA
Etiketler:
  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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