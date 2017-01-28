Fit anne Emina

Mustafa Sandal'ın kendisi gibi şarkıcı eşi Emina, önceki gün büyük oğulları Yaman ile Nişantaşı'ndaydı. Sömestr tatilini çocuklarıyla birlikte geçiren güzel şarkıcı, her zamanki duru güzelliğiyle dikkat çekti. Yaman ise annesinin kendisine yaptığı tüm şakalara rağmen elinden telefonunu düşürmedi.



Aydın HAMZA