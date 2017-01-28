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Engin’den aşk mesajı

Engin’den aşk mesajı
Güzel oyuncu Beyza Şekerci, önceki gün 29 yaşına bastı. Yeni yaşını evde eşi Engin Hepileri ve dostlarıyla kutlayan Şekerci için eşinden şöyle duygusal bir paylaşım geldi: "O güzel, huzur veren gülüşün bir ömür sürsün. Heyecanım, coşkum, sevincim, aşkım, her şeyim... Varsan varım."
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  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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