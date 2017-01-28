Engin’den aşk mesajı

Güzel oyuncu Beyza Şekerci, önceki gün 29 yaşına bastı. Yeni yaşını evde eşi Engin Hepileri ve dostlarıyla kutlayan Şekerci için eşinden şöyle duygusal bir paylaşım geldi: "O güzel, huzur veren gülüşün bir ömür sürsün. Heyecanım, coşkum, sevincim, aşkım, her şeyim... Varsan varım."