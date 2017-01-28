Demet hâlâ Kutluay

11 Yıllık evli çift Demet Şenerile İbrahim Kutluay'ın olay yaratanboşanma davasının ilk celsesi dün görüldü.İstanbul 14. Aile Mahkemesi'ndekiduruşmaya taraflar katılmazken ünlüçifti avukatları temsil etti. Yaklaşık 2saat süren davada deliller mahkemeyesunuldu. Gizli görülen dava, ileri birtarihe ertelendi.
Eşinden kendisini aldattığıgerekçesiyle 10 milyon TLtazminat talep eden eski manken,dediğini yaptı. "Boşananakadar Kutluay soyadınıkullanacağım" diyen DemetŞener Kutluay, sosyalmedyadaki hesaplarında isminideğiştirmedi.
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