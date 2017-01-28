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Demet hâlâ Kutluay

11 yıllık eşi İbrahim Kutluay’la ayrılık kararı alan Demet Kutluay, resmen boşanamadı. Davası ertelenen güzel model, sosyal medyada ‘Kutluay’ soyadını kullanmaya devam ediyor

Demet hâlâ Kutluay
11 Yıllık evli çift Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın olay yaratan boşanma davasının ilk celsesi dün görüldü. İstanbul 14. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraflar katılmazken ünlü çifti avukatları temsil etti. Yaklaşık 2 saat süren davada deliller mahkemeye sunuldu. Gizli görülen dava, ileri bir tarihe ertelendi.

Eşinden kendisini aldattığı gerekçesiyle 10 milyon TL tazminat talep eden eski manken, dediğini yaptı. "Boşanana kadar Kutluay soyadını kullanacağım" diyen Demet Şener Kutluay, sosyal medyadaki hesaplarında ismini değiştirmedi.
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  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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