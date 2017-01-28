Çağla benim asker arkadaşım

Alişan, geçtiğimiz akşam Bulgaristan'da Svilengrad Fiesta'da sahne aldı. Neşesiyle dikkat çeken türkücü, "Çağla Şıkel de siz de bekarsınız. Bir evlilik çıkar mı?" diyen bir seyirciye şöyle yanıt verdi: "Çağla'yı kadın olarak görmüyorum. O benim askerlik arkadaşım gibi."