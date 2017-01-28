Baba misilleme

Geçtiğimiz yılın başında 6 yıllık evliliklerini noktalayan Asena Atalay ile Caner Erkin arasındaki kavga, iyice kızıştı! Her şey, Beşiktaşlı yıldızın 2 Ocak 2017'de Şükran Ovalı'yla evlenmesiyle başladı. Atalay, düğünden 3 gün sonra "Caner, 1 yıllık yoksulluk nafakasını ödemedi" diyerek eski eşi hakkında 120 bin TL'lik icra takibi başlattı. Eski eşler arasındaki gerginliği tırmandıran ise Asena Atalay'ın ünlü futbolcuya geçtiğimiz gün "Oğlumuzun masraflarını karşılamıyor" diyerek 451 bin TL'lik dava açması oldu. Bu dava üzerine Caner Erkin, eski eşi hakkında açtı ağzını yumdu gözünü...
SIR PERDESİ ARALANDI
Atalay'ın evliyken kendisini 3. kişilerle aldattığını itiraf eden ve eski eşi için "Akıl sağlığından yoksun" ifadesi kullanan Beşiktaşlı yıldız, oğlunun velayetini almak için dava da açacağını açıkladı. Bu sert sözler üzerine Atalay'dan yeni bir dava geleceği konuşulurken ilk atak Caner Erkin'den geldi... Erkin'in "Sahip olduğum her şeyi kendisine ve ailesine vererek tamamen kurtulmayı amaçladım. Ama gördüm ki; üzerini örttüğüm ne varsa onları ortaya çıkarmak için elinden geleni yapan bir şahıs ve aileyle karşı karşıyayım" sözlerinin ardındaki sır perdesi de işte bu hamleyle aralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Eski eşinin başlattığı icra takiplerinin ardından küplere binip savcılığa başvuran Caner Erkin, evli olduğu dönemde Asena Atalay'ın babasına kullanması için lüks bir araç tahsis ettiğini belirtti. Ünlü futbolcu, bir müddet aracı kullanan baba Atalay'ın aracı iade etmediğini ileri sürdü. Oktay Atalay'ın kızından boşandıktan sonra aracı iade etmeyeceğini söylemesi üzerine de sabrı taşıp savcılığa başvurduğunu belirten Caner Erkin, eski kayınpederinin cezalandırılmasını istedi. Ünlü futbolcunun şikayeti üzerine, baba Oktay Atalay hakkında soruşturma başlatıldı.
OTOŞOV YAPIYORDU
Asena Atalay, o dönem Fenerbahçe'de top koşturan Caner Erkin'le evliyken aralarında 1.8 milyonluk Lamborghini'nin de olduğu lüks otomobillerden inmiyordu. Caner'in şimdi de eski kayınpederine dahi Mercedes gibi lüks araçları kullanması için tahsis ettiği ortaya çıktı.
DİLEK YAMAN
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