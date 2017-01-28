59’luk genç kız!

Güzel sanatçı Ayşegül Aldinç, yeni klibini Yüksek Sadakat ile seslendirdiği 'Aşk Gelince' isimli şarkısına çekti. Klip çekimi boyunca neşeli tavırları ile dikkatleri üzerine çeken 59 yaşındaki sanatçı, enerji ve görüntüsüyle de yine genç kız gibiydi...