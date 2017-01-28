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3 kuşak alışveriş

3 kuşak alışveriş
Güzel oyuncu Beren Saat, önceki gün annesi Alya Saat ve anneannesi Habibe Dikmen ile Kanyon'daydı. Üç kuşak birlikte vakit geçiren aile, daha sonra mağazaları gezdi. Alya Saat'in koltuk değneği dikkatlerden kaçmazken anne Saat, "Ufak bir kaza geçirdim. Önemli bir şey yok" dedi.
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  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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