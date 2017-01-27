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Yıldızlı kutlama

Yıldızlı kutlama
atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ekibi, önceki akşam yapımcı Raci Şaşmaz'ın Etiler'de düzenlediği yemekte bir araya geldi. Doğum günü olan oyuncular için özel olarak organize edilen gecede, tüm ekip doyasıya eğlendi. Oyuncular, gecede dizinin reytinglerindeki başarısını da kutladı.
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