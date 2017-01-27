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Sömestr bahane

Sömestr bahane
Sömestr tatilini fırsat bilen Murat Evgin, ailesi ile birlikte Avusturya Alpleri'nde yer alan Lech'te kar tatili yapmaya gitti. Başarılı müzisyen ve oğlu Erem, karın tadını çıkartırken objektiflere poz verdi. , "Bu tatil sadece oğluma karne hediyesi değil bana da enerji depolama oldu" dedi.
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