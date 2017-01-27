Öpücük yağmuru

Oyuncu Ümit Katarcılar'la geçen yıl boşanan Gamze Topuz, şu sıralar aşk sarhoşu... Eski futbolcu Tümer Metin'le birlikte olan Topuz, önceki akşam eğlendiği mekanda aşka geldi. Yakın dostları MuratBalcı'yı Karaköy'de dinlemeye giden ikili, gece boyunca eğlenceli anlar yaşadı. Güzel oyuncu bir ara Balcı'nın isteğiyle sahneye çıkınca söylediği şarkıyla Tümer Metin'e bir kez dahaaşkını haykırdı.
ŞARKILI İLAN -I AŞK
Sahneden aşkına "Ensevdiceğim yanımdaçok mutluyum" diye seslenen oyuncu, Metin için 'Hoş Geldin' şarkısını söyledi. Bununla kalmayan Topuz, sevgilisini öpücüklere boğdu. Yanağında ruj izi kalanMetin ise jesti karşılıksız bırakmadı ve sahneye çıkıp onun için Ahmet Kaya'nın 'Hep Sonradan' şarkısını söyledi.
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