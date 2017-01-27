Öpücük yağmuru

Oyuncu Ümit Katarcılar'la geçen yıl boşanan Gamze Topuz, şu sıralar aşk sarhoşu... Eski futbolcu Tümer Metin'le birlikte olan Topuz, önceki akşam eğlendiği mekanda aşka geldi. Yakın dostları Murat Balcı'yı Karaköy'de dinlemeye giden ikili, gece boyunca eğlenceli anlar yaşadı. Güzel oyuncu bir ara Balcı'nın isteğiyle sahneye çıkınca söylediği şarkıyla Tümer Metin'e bir kez daha aşkını haykırdı.



ŞARKILI İLAN -I AŞK

Sahneden aşkına "En sevdiceğim yanımda çok mutluyum" diye seslenen oyuncu, Metin için 'Hoş Geldin' şarkısını söyledi. Bununla kalmayan Topuz, sevgilisini öpücüklere boğdu. Yanağında ruj izi kalan Metin ise jesti karşılıksız bırakmadı ve sahneye çıkıp onun için Ahmet Kaya'nın 'Hep Sonradan' şarkısını söyledi.



Doğan SAVAŞ