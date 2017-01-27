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Öpücük yağmuru

1 aydır birlikte olan ’la Tümer Metin’den aşk şovu... İlişkilerini başlarda sır gibi saklayan ikili, önceki akşam birbirlerine serenat yaptı. Topuz, aşka gelip Metin’i öpücüğe boğdu

Öpücük yağmuru
Oyuncu Ümit Katarcılar'la geçen yıl boşanan Gamze Topuz, şu sıralar aşk sarhoşu... Eski futbolcu Tümer Metin'le birlikte olan Topuz, önceki akşam eğlendiği mekanda aşka geldi. Yakın dostları Murat Balcı'yı Karaköy'de dinlemeye giden ikili, gece boyunca eğlenceli anlar yaşadı. Güzel oyuncu bir ara Balcı'nın isteğiyle sahneye çıkınca söylediği şarkıyla Tümer Metin'e bir kez daha aşkını haykırdı.

ŞARKILI İLAN -I AŞK
Sahneden aşkına "En sevdiceğim yanımda çok mutluyum" diye seslenen oyuncu, Metin için 'Hoş Geldin' şarkısını söyledi. Bununla kalmayan Topuz, sevgilisini öpücüklere boğdu. Yanağında ruj izi kalan Metin ise jesti karşılıksız bırakmadı ve sahneye çıkıp onun için Ahmet Kaya'nın 'Hep Sonradan' şarkısını söyledi.

Doğan SAVAŞ
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