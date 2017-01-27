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Muzip ikili

Muzip ikili
Güzel model ve sunucu Çağla Şıkel, önceki akşam oğullarıyla Ulus'taki bir mekanda yemek yedi. Şıkel, "Bu aralar yoğun bir şekilde çalışıyorum. Bu akşam da çocuklarım ile vakit geçirmek istedim" dedi. Mekan çıkışında anneleriyle poz veren Kuzey ve Uzay ise her zamanki muzip halleriyle yüzleri gülümsetti.
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