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Medeniyet pozu

Medeniyet pozu
Harun Tan'la 11 yıllık evliliğini 2011 yılında sonlandıran Ebru Şallı, oğulları Beren ve Pars için eski eşiyle dost kalmayı başardı. Sömestr tatili için birkaç gün önce eski eşi ve çocuklarıyla İsviçre'ye giden güzel sunucu, dün kural bozdu.

Tatil başladığından beri Harun Tan'la aynı karede fotoğraf paylaşmayan , dün bu kareyi yayınladı. Şallı'nın daha önce eski aşkı Sinan Akçıl'la tatil yaptığı İsviçre'den paylaştığı bu poza "İşte medeniyet örneği" yorumları yağdı.
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