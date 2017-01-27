Medeniyet pozu

Harun Tan'la11 yıllık evliliğini 2011yılında sonlandıran EbruŞallı, oğulları Beren vePars için eski eşiyle dostkalmayı başardı. Sömestrtatili için birkaç gün önceeski eşi ve çocuklarıylaİsviçre'ye giden güzelsunucu, dün kural bozdu.
Tatil başladığındanberi Harun Tan'laaynı karede fotoğrafpaylaşmayan Ebru Şallı,dün bu kareyi yayınladı.Şallı'nın daha önce eskiaşkı Sinan Akçıl'latatil yaptığı İsviçre'denpaylaştığı bu poza"İşte medeniyetörneği" yorumlarıyağdı.
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