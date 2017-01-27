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Kıvanç’la sunar

Kıvanç’la sunar
Eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile sosyal medyada çok sık fotoğraf paylaşmayan Başak Dizer, dün bu geleneğini bozdu. 'Tbt' adı altında düzenlenen eski fotoğrafları paylaşma trendine uyan Dizer, yakışıklı oyuncuyla 2 Şubat 2014'te Rusya'da çekilen bu karesini paylaştı. Stil danışmanının pozuna "Başak, Kıvanç'la sunar" esprileri yapıldı.
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