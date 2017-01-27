Eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile sosyal medyada çok sık fotoğraf paylaşmayan Başak Dizer, dün bu geleneğini bozdu. 'Tbt' adı altında düzenlenen eski fotoğrafları paylaşma trendine uyan Dizer, yakışıklı oyuncuyla 2 Şubat 2014'te Rusya'da çekilen bu karesini paylaştı. Stil danışmanının pozuna "Başak, Kıvanç'la sunar" esprileri yapıldı.