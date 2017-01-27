Yol Durumu
  1. Öpücük yağmuru
  2. Asena 'akıl sağlığından yoksun'

Dost kazığı

Son dönemin en çapkın ismi Hakan Sabancı, iki arkadaşı birbirine düşürecek! Sosyetik playboy, önceki gece ile yakınlaştı. Kaçamak gecesinin en ilginç yanı Çapa ile Alkoçlar’ın sıkı dost olması

Dost kazığı
Galerici Serkan Uçar'la olaylı aşkı 2016 Ekim'de biten Ceylan Çapa, aşk orucunu sürpriz bir isimle bozdu. Sosyetik güzel, önceki gece Hakan Sabancı'yla Cihangir'deki bir mekanda eğlendi. Mekana arkadaş gruplarıyla giden ikili, ilerleyen saatlerde aynı masada eğlenmeye başladı. Samimi bir şekilde dans eden Çapa'yla Sabancı'yı görenler, "Sosyetenin gözde bekarları yeni bir aşka mı yelken açtı?" dedi.

GAZETECİLERDEN KAÇTILAR...
Sabah saat 04.00 sularında mekandan Hakan Sabancı'nın VIP minibüsüyle ayrılan ikili, gazetecileri fark edince izlerini Ortaköy'ün ara sokaklarında kaybettirdi. Sosyetik sevgilisi Aslışah Alkoçlar'dan ayrıldıktan sonra adı Hadise'nin de aralarında bulunduğu birçok isimle anılan Sabancı ile Çapa'nın bu yakınlaşmasının ilişkiye dönüşüp dönüşmeyeceği merak konusu olurken işin ilginç yanı ise Ceylan Çapa ile Alkoçlar'ın çok yakın dost olması! 'nın 'ın eski sevgilisiyle yaptığı bu kaçamak, "Ceylan'dan Aslışah'a dost kazığı" şeklinde yorumlandı.

Son aylarda çapkınlıkta gaza basan Hakan Sabancı, hatları iyice karıştırdı! Aslışah Alkoçlar'la 1 yıllık aşkını 2016 sonunda bitiren Sabancı, önceki gece Ceylan Çapa'yı yakın markaja aldı. Aileleri de eskiden beri tanışan iki arkadaşın, dostluğunun sürüp sürmeyeceği merak konusu.

DOĞAN SAVAŞ
Etiketler: ,
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
fırat fırat

kimin eli kimin cebinde belli değil. cemiyet hayatı dedikleri bu kadar midesizin bir araya gelmesi ile oluyor demek ki.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.01.2017 11:07
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar