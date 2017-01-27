Çapkınlıkta uzman oldu

Aşk hayatındaki hızına yetişilemeyen Müjde Uzman, yaptığı kaçamakla kendini ele verdi. Adı Sinan Akçıl ve SonerSarıkabadayı'yla anılan 32 yaşındakiUzman, önceki akşam genç oyuncu Berk Atan'la Karaköy'de eğlencedeydi. 25 yaşındaki Atan'la daha sonra soluğu Ortaköy'de alan oyuncu, gazetecileri görünce panikledi.
Mekandan birlikte çıkan ve taksiye binen ikili, fotoğraflarının çekilmesiyle adeta şok yaşadı. Müjde Uzman'ın gazetecilerin fotoğraflarını çektiği sırada taksiciye "Eyvah yakalandık.Çabuk gidelim" dediği duyuldu.
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