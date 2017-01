Caner Erkin sonunda patladı

Eski eşi Asena Atalay'ın üst üste başlattığı icra takipleriyle deliye dönen Caner Erkin, yıllardır sakladığı 'ihanet' gerçeğini de ilk kez itiraf etti. Atalay'la 6 yıllık evliliğini 2016 Ocak'ta bitiren yıldız futbolcu, eski eşinin "Oğlumuz Çınar'ın masraflarını karşılamadı" iddiasıyla başlattığı 451 bin TL'lik icra takibi üzerine eteğindeki tüm taşları döktü! 2013'te patlak veren Berkay skandalında dahi o dönem eşinin arkasında duran Caner Erkin, önceki gece gurununu hiçe saydı ve şu cümleleri kurdu:



'KURTULMAK İÇİN HER ŞEYİMİ VERDİM'

"Bugüne kadar susmamın tek sebebi oğlumdu. Sizin de bildiğiniz üzere evliliğimiz boyunca 3. kişilerle birlikte olan Atalay'a karşı boşanma aşamasında hiçbir hukuki hakkımı kullanmadım. Maneviyatımı oğlumun zarar görmemesi için hiçe saydım…" Erkin sözlerine şöyle devam etti: "Hatta sahip olduğum her şeyi kendisine ve ailesine vererek tamamen kurtulmayı amaçladım. Ama gördüm ki oğlumu zedelememek adına yaptığım, üzerini örttüğüm ne varsa onları ortaya çıkarmak için elinden geleni yapan bir şahıs ve aileyle karşı karşıyayım."



500 BİN TL'LİK YENİ DAVA GELİYOR

Beşiktaşlı yıldız, oğlu Çınar'ın velayetini almak için Asena Atalay'a karşı dava açacağını da söyledi. Caner Erkin, bunun gerekçesini ise şu sözleriyle açıkladı: "Üzülerek ifade ediyorum ki oğlum Çınar, akıl sağlığından yoksun, kendi menfaat ve çıkarlarını ön planda tutan, bunun için sınır tanımayan, annelik bilincinden tamamen uzak bir anneye sahip." Eski eşinin açıklamalarından sonra "Caner, aileme de para verdiğini ima etmiş ama ailemin durumu iyi. Öyle ki 18 yaşımda Porsche arabam vardı" diyen Asena Atalay'ın Caner Erkin'e şimdi de 500 bin liralık hakaret davası açmaya hazırlandığı konuşulanlar arasında…



ŞÜKRAN'IN NİSPETLERİ Mİ ÇILDIRTTI?

Caner'in boşandıktan sonra mutluluğu bulduğu eşi Şükran Ovalı, haberlere sessiz kalırken güzel oyuncu hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Erkin'le ilişkisini geçen yaz sosyal medyada ilan eden ve 2 Ocak'ta da nikah masasına oturan Ovalı, iddiaya göre Asena Atalay'ı yaptığı nispetlerle çileden çıkardı.



Dedikodulara göre Şükran Ovalı, Erkin'le aşk pozlarını Asena Atalay'ın cep telefonuna gönderince olanlar oldu. Fotoğrafları görünce deliye dönen Atalay'ın eski eşine açtığı davalarda bu durumun etkili olabileceği konuşuluyor.





Asena Atalay, yakın çevresine "Caner oğlumuzu 1 yıldır görmüyor" dedi. Ancak "Bir baba olarak oğlumun sonsuza dek yanındayım" diyen yıldız futbolcu, Çınar'la bu süre zarfında birçok defa objektiflere yansıdı





BOŞANMA FATURASI AĞIR OLDU

Asena Atalay, boşanırken hiçbir maddi talebinin olmadığını söylese de Caner Erkin'in "Asena'dan kurtulmak için her şeyimi ona ve ailesine verdim" demesi işin aslının öyle olmadığını ortaya çıkardı. Eski eşine son 1 ayda toplam 570 bin liralık dava açan Atalay'ın boşanırken aldıkları da şunlar:



Beykoz Konakları'ndaki 6 milyon dolarlık cam evin yarı hissesi, 1.8 milyonluk Lamborghini, Çeşme'de 2 milyon liralık villa, 2 milyon 700 bin liralık Mercedes G65 cip, aylık 10 bin TL nafaka.









BEBEK ODASINDA SKANDAL

Erkin'le 4 yıllık evliyken 2013'te şarkıcı Berkay'la Akmerkez'deki bebek odasında kaçamak yaptığı iddia edilen Atalay, aylarca gündem oldu. O dönem "Ben eşime güveniyorum" diyen ve evliliğini 2 yıl daha sürdüren Caner Erkin, ihaneti önceki akşam yaptığı açıklamada ilk kez itiraf etti. Erkin'in kullandığı '3. kişiler' ibaresi ise Asena Atalay'ın evli olduğu dönemde Erkin'e birçok kez ihanet ettiğini düşündürdü.