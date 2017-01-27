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Azra üfledi

Azra üfledi
Kainat Güzeli Azra Akın, önceki akşam Etiler'de rutin trafik kontrolüne takıldı. Ekiplerin alkolmetreyi üflettiği Akın, sıfır promil alkollü çıktı. , "Araba kullanacağım zaman alkol almam" sözüyle de herkese örnek oldu. Bu arada güzel oyuncu, Atakan Koru'dan da halen evlilik teklifi almadığını söyledi.
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