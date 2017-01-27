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Askere hazırlık

Askere hazırlık
Güzel oyuncu Gizem Karaca, önceki akşam Baltalimanı'nda koşu yaparken objektiflere takıldı. Yanındaki kişinin kuzeni olduğunu söyleyen Karaca, "Kuzenim yakında askere gidecek. Ben de onu askere hazırlıyorum Bebek'ten Baltalimanı'na 2 kez koştuk" dedi.

Birkaç saat içerisinde toplam 12 kilometre koşan , şu an askerde olan ve yakında gidecek olan herkese de 'hayırlı tezkereler' dileği yaptı.
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