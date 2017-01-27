4 milyon sevinci

Son dönemin parlayan yıldızlarından Hande Erçel, sosyal medyanın da gözdesi... 2016 yılında 'sosyal medyadaen çok konuşulan kadınoyuncu' olan Erçel'in instagram'daki takipçi sayısı da dün 4 milyonu geçti!
Hande Erçel, bu sayıyla birçok meslektaşını geride bıraktı. Instagram'da TubaBüyüküstün'ün 1 milyon 900bin, Nurgül Yeşilçay'ın 1milyon 600 bin takipçisi var. Erçel'in en yakın rakibi Elçin Sangu'un takipçisi sayısı ise 3milyon 800 bin.
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