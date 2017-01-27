4 milyon sevinci

Son dönemin parlayan yıldızlarından Hande Erçel, sosyal medyanın da gözdesi... 2016 yılında 'sosyal medyada en çok konuşulan kadın oyuncu' olan Erçel'in instagram'daki takipçi sayısı da dün 4 milyonu geçti!



Hande Erçel, bu sayıyla birçok meslektaşını geride bıraktı. Instagram'da Tuba Büyüküstün'ün 1 milyon 900 bin, Nurgül Yeşilçay'ın 1 milyon 600 bin takipçisi var. Erçel'in en yakın rakibi Elçin Sangu'un takipçisi sayısı ise 3 milyon 800 bin.