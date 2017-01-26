Yol Durumu
  1. Önce yemek sonra ders
  2. q7 kızardı

Yenge şaşırttı

Yenge şaşırttı
Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic ile şarkıcı eşi Jelena Karleusa önceki gün Aqua Florya AVM'de alışveriş turuna çıktı. Sahnede giydiği seksi kostümleriyle sık sık olay yaratan güzel yenge, bu kez dekolteden vazgeçti. , siyah-beyaz eşofmanının altına giydiği diz üstü çizmeleriyle yine farkını konuşturdu.
Etiketler: ,
  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar