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Yasmin çıkışı!

Yasmin çıkışı!
geçtiğimiz günlerde kızı Yasmin Erbil'i oyunculuk eğitimi için Londra'ya uğurlayan , önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Usta oyuncu, kızının instagram paylaşımlarıyla ilgili "Yasmin'in sürekli gündem olmasından çok sıkıldım. Yaşıtları ne paylaşıyorsa o da öyle yapıyor" dedi.

AYDIN HAMZA
Etiketler:
  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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