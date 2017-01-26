Turkish Bond

Lüks arabalara düşkünlüğüyle bilinen Mustafa Ceceli, dünyaca ünlü otomobil markası AstonMartin'in Türkiye yüzüoldu. Önceki akşam Etiler'de görüntülenen şarkıcı, James Bondfilminde kullanılan DB9 GTserisinin yeni modeli için kamera karşısına geçeceğini söyledi.
Ceceli, "Firmayla reklamfilmi çekeceğiz. Arabayı kliptede oynatacağım" dedi. Sanatçının bu anlaşma için tercih edilmesinde ise sahip olduğu 1 buçuk milyonliralık el yapımı Bentley ile 1milyon 800 bin liralık AstonMartın DB9 GT Bond Edition'ın etkili olduğu konuşuluyor...
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