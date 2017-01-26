Turkish Bond

Lüks arabalara düşkünlüğüyle bilinen Mustafa Ceceli, dünyaca ünlü otomobil markası Aston Martin'in Türkiye yüzü oldu. Önceki akşam Etiler'de görüntülenen şarkıcı, James Bond filminde kullanılan DB9 GT serisinin yeni modeli için kamera karşısına geçeceğini söyledi.



Ceceli, "Firmayla reklam filmi çekeceğiz. Arabayı klipte de oynatacağım" dedi. Sanatçının bu anlaşma için tercih edilmesinde ise sahip olduğu 1 buçuk milyon liralık el yapımı Bentley ile 1 milyon 800 bin liralık Aston Martın DB9 GT Bond Edition'ın etkili olduğu konuşuluyor...



Şarkıcı, reklamında oynayacağı lüks aracı İrem Derici'yle kamera karşısına geçeceği 'Kıymetlim' şarkısının klibinde kullanacak.



DOĞAN SAVAŞ