q7 kızardı

Sadece yeşil sahalardaki başarısıyla değil giyimiyle de sık sık gündem olan Ricardo Quaresma, önceki gün eşi Maria ile birlikte İstinye'deydi. Kendine özgün giyim tarzıyla yine dikkatleri üzerine çeken Beşiktaşlı yıldız, desenli kırmızı eşofmanını yine kırmızı spor ayakkabıları ile tamamladı.