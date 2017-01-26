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Q7 kızardı

q7 kızardı
Sadece yeşil sahalardaki başarısıyla değil giyimiyle de sık sık gündem olan Ricardo Quaresma, önceki gün eşi Maria ile birlikte İstinye'deydi. Kendine özgün giyim tarzıyla yine dikkatleri üzerine çeken Beşiktaşlı yıldız, desenli kırmızı eşofmanını yine kırmızı spor ayakkabıları ile tamamladı.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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