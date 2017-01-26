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Otele mahkum

Otele mahkum
Güzel sunucu Burcu Esmersoy, eski dostu Arda Turan'la küsünce tatil için gittiği Barcelona'da otele talim etti. Daha önce yıldız futbolcunun lüks evinde konaklayan sunucu, bu kez geceliği bin lira olan bir otelde kaldı.

Futbolcunun eski aşkı Aslıhan Doğan yüzünden Turan'la arkadaşlığını bitiren Esmersoy, ikilinin ayrılmasına rağmen geri adım atmadı. 2015'te futbolcunun evinden paylaşım yapan sunucu, önceki gün ise otelde poz verdi.


* 2017


* 2015


* Aslıhan Doğan yüzünden arkadaşlıklarını bitiren ikilinin bu mutlu anları mazide kaldı.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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