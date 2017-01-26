Önce yemek sonra ders

Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, önceki gün eşi Patricia Collerdo ile Zorlu AVM'de objektiflere poz verdi. Kısa bir alışveriş turunun ardından Günaydın Steak House'a giden ünlü çift, bol bol et yedi. Türk yemeklerine meraklı olan güzel yenge, mekanın şefinden de pişirme teknikleriyle ilgili bilgi aldı.