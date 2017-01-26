Yol Durumu
  1. Yasmin çıkışı!
  2. Yenge şaşırttı

Önce yemek sonra ders

Önce yemek sonra ders
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, önceki gün eşi Patricia Collerdo ile Zorlu AVM'de objektiflere poz verdi. Kısa bir alışveriş turunun ardından Günaydın Steak House'a giden ünlü çift, bol bol et yedi. Türk yemeklerine meraklı olan güzel yenge, mekanın şefinden de pişirme teknikleriyle ilgili bilgi aldı.
Etiketler: ,
  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar