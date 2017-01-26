Yol Durumu
  1. İspanya aşıkları
  2. Otele mahkum

Lohan'a sağlam sevgili

Lohana sağlam sevgili
Sık sık ülkemize gelen dünyaca ünlü oyuncu Lindsay Lohan, önceki akşam İstanbul'da objektiflere yansıdı. Son dönemde Müslüman olduğuna dair hakkında haberler yapılan Amerikalı yıldızın başındaki eşarp ise dikkat çekti. Lohan'a gece turunda Sabancı Ailesi'nin genç veliahtlarından işadamı Faruk Sabancı eşlik etti.

Faruk Sabancı'yla Zuma Restaurant'ta baş başa yemek yiyen Lindsay Lohan, gecenin sonunda mekandan korumaları eşliğinde ayrıldı. Sabancı'nın arabasına binen dünyaca ünlü yıldız, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. İkilinin romantik gecesini görenler ise "Sabancı Ailesi'ne Hollywood'dan gelin mi geliyor?" dedi.

Instagram'daki tüm fotoğrafları silip profiline 'Aleyküm selam' yazan Lohan'ın eşarp takması, oyuncunun Müslüman olduğuna dair iddiaları güçlendirdi.

Gece boyunca samimi olduğu öğrenilen Lohan'la Sabancı, objektiflere böyle yansıdı.

DOĞAN SAVAŞ
Etiketler: ,
  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar