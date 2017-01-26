Lohan'a sağlam sevgili

Sık sık ülkemize gelen dünyaca ünlü oyuncu Lindsay Lohan, önceki akşam İstanbul'da objektiflere yansıdı. Son dönemde Müslüman olduğuna dair hakkında haberler yapılan Amerikalı yıldızın başındaki eşarp ise dikkat çekti. Lohan'a gece turunda Sabancı Ailesi'nin genç veliahtlarından işadamı Faruk Sabancı eşlik etti.



Faruk Sabancı'yla Zuma Restaurant'ta baş başa yemek yiyen Lindsay Lohan, gecenin sonunda mekandan korumaları eşliğinde ayrıldı. Sabancı'nın arabasına binen dünyaca ünlü yıldız, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. İkilinin romantik gecesini görenler ise "Sabancı Ailesi'ne Hollywood'dan gelin mi geliyor?" dedi.



Instagram'daki tüm fotoğrafları silip profiline 'Aleyküm selam' yazan Lohan'ın eşarp takması, oyuncunun Müslüman olduğuna dair iddiaları güçlendirdi.



Gece boyunca samimi olduğu öğrenilen Lohan'la Sabancı, objektiflere böyle yansıdı.



DOĞAN SAVAŞ