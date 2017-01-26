İspanya aşıkları

Sosyetik tasarımcı Siren Ertan, önceki gün işadamı sevgilisi Ersin Kayalar ile İspanya'ya gitti. Hem iş hem de tatil için soluğu Malaga'da alan ünlü çift, güneşli İspanya'nın tadını çıkardı. Siren Ertan ile Ersin Kayalar, İspanya'ya özgü lezzetlerden de tatmayı ihmal etmedi. Siren Ertan da bu anları instagram'da paylaştı.