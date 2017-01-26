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Asena’nın gözü doymak bilmiyor

’e, ’yla evlendikten 3 gün sonra 120 bin liralık başlatan , bu kez devreye oğlunu soktu! Atalay, ‘1 yılda oğlumuz Çınar için 451 bin TL’ harcadım diyerek bu parayı faiziyle eski eşinden talep etti!

Asena’nın gözü doymak bilmiyor
Caner Erkin'e 2016 başında boşandığı Asena Atalay'dan 2. şok! Beşiktaşlı yıldızın Şükran Ovalı'yla evlenmesini hazmedemeyen Atalay, eski eşinden para koparmak için ne yapacağını şaşırdı! Ovalı ile Erkin'in düğününden 3 gün sonra futbolcuya 1 yıllık yoksulluk nafakasını ödemediği gerekçesiyle 120 bin liralık icra takibi başlatan 'dan dün ikinci bir hamle geldi.

ŞAŞKINLIK YARATAN FATURALAR!
Boşandıktan sonra "Ceketimi alıp çıktım. Caner'den maddi beklentim yok" diyen Atalay, paralar suyunu çekince çocuğunu bahane etti. Ünlü sunucu, 2016 yılı boyunca 5 buçuk yaşındaki oğulları Çınar'a yaptığı ları gerekçe göstererek Caner Erkin'e yeni bir icra takibi başlattı. Bakıcıdan sağlığa, tatilden müzik eğitimi masraflarına dek oğlu için toplam 451 bin 151 TL harcadığını öne süren Asena Atalay, bu paranın faiziyle eski eşinden alınmasını talep etti...


* Caner Erkin'den sonra bir işadamıyla birlikte olduğu söylenen Asena Atalay'ın bu ilişkisinin de sona erdiği konuşuluyor.


* Şükran Ovalı ile Caner Erkin, Asena Atalay'ın yaptığı 'mutluluk bozucu' hamleleri umursamadan aşklarını yaşıyor.


* ÇINAR FATURASI

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  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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