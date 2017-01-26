Asena’nın gözü doymak bilmiyor

Caner Erkin’e, Şükran Ovalı’yla evlendikten 3 gün sonra 120 bin liralık icra takibi başlatan Asena Atalay, bu kez devreye oğlunu soktu! Atalay, ‘1 yılda oğlumuz Çınar için 451 bin TL’ harcadım diyerek bu parayı faiziyle eski eşinden talep etti!
Caner Erkin'e 2016 başında boşandığı AsenaAtalay'dan 2. şok! Beşiktaşlı yıldızın ŞükranOvalı'yla evlenmesini hazmedemeyen Atalay,eski eşinden para koparmak için ne yapacağını şaşırdı!Ovalı ile Erkin'in düğününden 3 gün sonra futbolcuya1 yıllık yoksulluk nafakasını ödemediği gerekçesiyle120 bin liralık icra takibi başlatan Asena Atalay'dandün ikinci bir hamle geldi.
ŞAŞKINLIK YARATAN FATURALAR!
Boşandıktan sonra "Ceketimi alıp çıktım.Caner'den maddi beklentim yok" diyen Atalay,paralar suyunu çekince çocuğunu bahane etti. Ünlüsunucu, 2016 yılı boyunca5 buçuk yaşındakioğulları Çınar'a yaptığıharcamaları gerekçegöstererek Caner Erkin'eyeni bir icra takibibaşlattı. Bakıcıdan sağlığa,tatilden müzik eğitimimasraflarına dek oğlu içintoplam 451 bin 151 TLharcadığını öne sürenAsena Atalay, bu paranınfaiziyle eski eşindenalınmasını talep etti...
* Caner Erkin'den sonra bir işadamıyla birlikte olduğu söylenen Asena Atalay'ın bu ilişkisinin de sona erdiği konuşuluyor.
* Şükran Ovalı ile Caner Erkin, Asena Atalay'ın yaptığı 'mutluluk bozucu' hamleleri umursamadan aşklarını yaşıyor.
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