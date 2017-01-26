Asena 'akıl sağlığından yoksun'





Asena Atalay ve Caner Erkin arasındaki gerilim gittikçe büyüyor.



Boşandıktan sonra "Ceketimi alıp çıktım. Caner'den maddi beklentim yok" diyen Atalay, paralar suyunu çekince çocuğunu bahane etti. Ünlü sunucu, 2016 yılı boyunca 5 buçuk yaşındaki oğulları Çınar'a yaptığı harcamaları gerekçe göstererek Caner Erkin'e yeni bir icra takibi başlattı. Bakıcıdan sağlığa, tatilden müzik eğitimi masraflarına dek oğlu için toplam 451 bin 151 TL harcadığını öne süren Asena Atalay, bu paranın faiziyle eski eşinden alınmasını talep etti.

Caner Erkin ise bu haber sonrasında, gece geç saatlerde İnstagram hesabından zehir zemberek bir açıklama yayınladı.

EVLİLİĞİMDE 3. KİŞİLERLE...

Açıklamasında Asena Erkin'in evlilik birliği sırasında 3. kişilerle birlikte olduğu halde çocuklarının zarar görmemesi için hukuki hakkını kullanmadığını belirten Caner Erkin, "Ama gördüm ki benim oğlumu zedelememek adına yaptığım ne varsa, üzerini örttüklerim ne varsa onları ortaya çıkarmak için elinden gelen yapan bir şahıs ve aileyle karşı karşıyayım" yazdı.

Caner açıklamasının son kısmında Asena Erkin'in 'akıl sağlığından yoksun' ve 'menfaat ve çıkarları için sınır tanımayan' biri olduğunu da iddia ederek çocuğunun vekaletini almak için her türlü hukuki çabayı göstereceğini de belirtti.

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İŞTE CANER ERKİN'İN O ZEHİR ZEMEBEREK AÇIKLAMASI;

"Bugün basından Asena Atalay'ın hakkımda oğlum Çınar'ın masraflarını ödemediğim gerekçesiyle icra takibi yaptığını öğrendim. Bu tamamen yalandır.

Öncelikle her zaman olduğu gibi bundan sonra da oğlumun giderlerini sorumluluk bilincinde olan bir baba olarak sonuna kadar karşılayacağımın bilinmesini isterim.

Öte yandan şu gerçeklerin de bilinmesini istiyorum. Bu güne kadar susmamın tek sebebi oğlumdu. Sizin de bildiğiniz üzere evlilik birliği sürecinde 3. kişilerle birlikte olan Asena Atalay'a karşı boşanma aşamasında hiç bir hukuki hakkımı kullanmadım. Maneviyatımı oğlumun zarar görmemesi için hiçe saydım.. Hatta sahip olduğum her şeyi kendisine ve ailesine vererek tamamen kurtulmayı amaçladım. Ama gördüm ki benim oğlumu zedelememek adına yaptığım ne varsa, üzerini örttüklerim ne varsa onları ortaya çıkarmak için elinden gelen yapan bir şahıs ve aileyle karşı karşıyayım.

Üzülerek ifade ediyorum ki oğlum Çınar, akıl sağlığından yoksun, kendi menfaat ve çıkarlarını ön planda tutan ve bunun için sınır tanımayan, annelik bilincinden tamamen uzak bir anneye sahip. Ben oğlumun sağlıklı bir ortamda ve ailede, benimle birlikte büyümesi için her türlü çabayı göstereceğimi ve yasal haklarımı kullanacağımı belirtmek istiyorum.

Her şeye sıfırdan başladığım ve mutlu olduğum şu günlerde buna gölge düşürme çabasının takdirini de sizlere bırakıyorum."

​#Sayfa#* Caner Erkin'den sonra bir işadamıyla birlikte olduğu söylenen Asena Atalay'ın bu ilişkisinin de sona erdiği konuşuluyor.Caner Erkin'e 2016 başında boşandığı Asena Atalay'dan 2. şok! Beşiktaşlı yıldızın Şükran Ovalı 'yla evlenmesini hazmedemeyen Atalay, eski eşinden para koparmak için ne yapacağını şaşırdı! Ovalı ile Erkin'in düğününden 3 gün sonra futbolcuya 1 yıllık yoksulluk nafakasını ödemediği gerekçesiyle 120 bin liralık icra takibi başlatan Asena Atalay'dan dün ikinci bir hamle geldi.Boşandıktan sonra "Ceketimi alıp çıktım. Caner'den maddi beklentim yok" diyen Atalay, paralar suyunu çekince çocuğunu bahane etti. Ünlü sunucu, 2016 yılı boyunca 5 buçuk yaşındaki oğulları Çınar'a yaptığı harcamaları gerekçe göstererek Caner Erkin'e yeni bir icra takibi başlattı. Bakıcıdan sağlığa, tatilden müzik eğitimi masraflarına dek oğlu için toplam 451 bin 151 TL harcadığını öne süren Asena Atalay, bu paranın faiziyle eski eşinden alınmasını talep etti...* Şükran Ovalı ile Caner Erkin, Asena Atalay'ın yaptığı 'mutluluk bozucu' hamleleri umursamadan aşklarını yaşıyor.