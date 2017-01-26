O DA EŞİNDEN BOŞANDI!
Galaya eski eşi Mustafa Erdoğan'dan olan 3 oğluyla katılan Ergen'in de gece boyunca adının 'E.H.' olduğu iddia edilen gizli aşkını göz hapsinde tuttuğu öne sürüldü. Ege Üniversitesi mezunu 59 yaşındaki işadamının açık kimliği şimdilik gizlense de ikilinin ilişkilerine dair detaylar yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. İddiaya göre işadamı 'E.H.', Gülben Ergen'le 'Dadı' isminde kafe zinciri açmak için dahi kolları sıvamış. Hatta işadamı, sahibi olduğu iki binanın altındaki dükkanları da kafe açması için Ergen'e tahsis etmiş. İş dünyasında önemli bir konumda olduğu öğrenilen 'E.H.' ile ilgili bir diğer çarpıcı detay ise kısa süre önce evliliğini bitirmiş olması… Futbolu da çok sevdiği konuşulan işadamının kim olduğu şimdilerde magazin kulislerinde herkesin birbirine sorduğu soru...
* İŞTE SIR SEVGİLİ
'HADSİZ, TERBİYESİZLER!'
Bu şok iddiayla gözlerin çevrildiği Gülben Ergen ise dün akşam sessizliğini twitter'da bozdu. Ergen, "Hakkımda atıp tutanlarla laf yetiştirmeye 140 karakter asla yetmez. Tanımadığım isimlerle adımı eşleştirme çabasında hadsiz, terbiyesizler!!!" diyerek hakkındaki iddialara ateş püskürdü. Öte yandan Ergen'in Erhan Çelik'le evliliğinin bitme nedeni olarak önce eski eşi Mustafa Erdoğan, ardından filminde oynadığı Mahsun Kırmızıgül ve son olarak da iş adamı Engin Yeşil gösterildi. Ancak Gülben Ergen, bu dedikoduları da kesin bir dille yalanlamıştı. Ergen'in özel hayatındaki çalkantılı günleri ve hakkında sürekli yeni bir iddianın ortaya atılması ise akıllara ünlü sanatçının bir şarkısının sözünü getirdi: "Arka sokaklarda neler oluyor?"
İHANET İMASI YAPMIŞTI
Ünlü sanatçıyla boşanmadan sadece 1 akşam önce konuşan Erhan Çelik, "Gerçeklerin zamanla ortaya çıkma gibi bir alışkanlığı ve güzel bir tarafı var" açıklaması yapmıştı. Herkes ünlü haber spikerinin bu sözüyle ne kast ettiğini merak ederken Gülben Ergen hakkında ortaya atılan bu şok iddia, "Acaba Çelik, bu ihaneti mi ima etti?" yorumları yaptırdı.
'MUSTAFA BUNALTTI'
bir şok da Ergen'in eski eşi Mustafa Erdoğan hakkında ortaya atıldı. Oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer, bir TV programında Erdoğan'ın 3 yıldır telefonuna mesaj göndererek kendisini rahatsız ettiğini ileri sürdü. Sönmezer, "Facebook'ta tanışıp buluştuk. Ama kendisinden elektrik alamadım. O ise ısrarcı tavırlarını sürdürüp bana sürekli mesajlar attı" dedi.
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