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Ünlü oyuncuya cinsel saldırı

Ünlü oyuncuya cinsel saldırı
İstanbul'da oyuncu , 4 Haziran'da arkadaşı Mehmet Değer (39) ile birlikte Beyoğlu'na eğlenmeye gitti. İkili eğlence mekanında alkol aldıktan sonra Hakverdi'nin evine geçti. Değer'in alkolün etkisiyle kendisinden geçen Hakverdi'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Sabah uyandığında çıplak olduğunu gören Hakverdi, durumu polise haber verdi. Adli Tıp Kurumu'na giderek istismara uğradığına dair rapor alan genç oyuncu, Değer'den şikayetçi olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Değer hakkındaki suçlamaları reddetti. Yürütülen soruşturma sonunda savcılık, Hakverdi'nin istismara uğradığını gösteren Adli Tıp raporunu delil olarak kabul etti. Mehmet Değer hakkında "nitelikli cinsel istismar" suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Dilek YAMAN
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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