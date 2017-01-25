Ünlü oyuncuya cinsel saldırı

İstanbul'da oyuncu Nevbahar Hakverdi, 4 Haziran'da arkadaşı Mehmet Değer (39) ile birlikte Beyoğlu'na eğlenmeye gitti. İkili eğlence mekanında alkol aldıktan sonra Hakverdi'nin evine geçti. Değer'in alkolünetkisiyle kendisinden geçen Hakverdi'yecinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Sabah uyandığında çıplak olduğunu gören Hakverdi, durumu polise haber verdi. Adli TıpKurumu'na giderek istismara uğradığınadair rapor alan genç oyuncu, Değer'denşikayetçi olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Değer hakkındaki suçlamaları reddetti. Yürütülen soruşturmasonunda savcılık, Hakverdi'nin istismarauğradığını gösteren Adli Tıp raporunu delilolarak kabul etti. Mehmet Değer hakkında "nitelikli cinsel istismar" suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
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