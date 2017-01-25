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Oscar’lık şov

Oscar’lık şov
Dosso Dossi Fashion Show'un başarısı uluslararası arenada tescillendi. Dünyaca ünlü modelleri podyuma çıkartarak Türkiye'nin en büyük moda şovuna imza atan yetkililer, iş dünyasının Oscar'ı olarak tanımlanan Oxford Socrates Ödülü'ne layık görüldü.
  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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