Ölene kadar Burak’layım

Kendisi gibi manken ve oyuncu olan Burak Hakkı ile boşansa bile dost kalmayı başaran Sema Şimşek, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı. Oğulları Rüzgar için Hakkı ile sık sık bir araya gelen güzel manken, şöyle dedi: "Biz dünyaya bir evlat getirdik ve bizim için en önemli şey onun mutluluğu ile sağlığı. Eşler arasındaki hiçbir sorun çocuklara yansıtılmamalı. Burak'la Rüzgar'la ilgili kararları hep ortakaldık. Biz sadece karı koca olarak ayrıldık amaanne baba olarak ömrümüzün sonuna kadarberaberiz."
'SÖZLERİ HOŞUMA GİTTİ' Burak Hakkı'nın "Bir daha evlensem eskieşimle evlenirim" sözü de hatırlatılan Sema Şimşek, eski eşinin bu sözüne karşılık ise şöyle yanıt verdi: "Burak'ın böyle bir açıklamayapması tabii ki hoşuma gitti ama öylebir gerçeklik yok. Biz çok iyi dostuz veBurak son nefesime kadar hayatımdaolacak." Sema Şimşek, bir daha evlenmeyi düşünmediğinin de altını kesin bir dille çizdi.
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