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Ölene kadar Burak’layım

, ’nın ‘Bir daha evlenirsem eski eşimle evlenirim’ açıklamasına ‘Burak da son nefesime kadar hayatımda olacak’ diye yanıt verdi

Ölene kadar Burak’layım
Kendisi gibi manken ve oyuncu olan Burak Hakkı ile boşansa bile dost kalmayı başaran Sema Şimşek, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı. Oğulları Rüzgar için Hakkı ile sık sık bir araya gelen güzel manken, şöyle dedi: "Biz dünyaya bir evlat getirdik ve bizim için en önemli şey onun mutluluğu ile sağlığı. Eşler arasındaki hiçbir sorun çocuklara yansıtılmamalı. Burak'la Rüzgar'la ilgili kararları hep ortak aldık. Biz sadece karı koca olarak ayrıldık ama anne baba olarak ömrümüzün sonuna kadar beraberiz."

'SÖZLERİ HOŞUMA GİTTİ'
'nın "Bir daha evlensem eski eşimle evlenirim" sözü de hatırlatılan , eski eşinin bu sözüne karşılık ise şöyle yanıt verdi: "Burak'ın böyle bir açıklama yapması tabii ki hoşuma gitti ama öyle bir gerçeklik yok. Biz çok iyi dostuz ve Burak son nefesime kadar hayatımda olacak." Sema Şimşek, bir daha evlenmeyi düşünmediğinin de altını kesin bir dille çizdi.

AYDIN HAMZA
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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