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Minikler için sahaya çıktılar

Minikler için sahaya çıktılar
Sevilen oyuncular Özge Borak ile Yusuf Çim, önceki gün 'Minik Sporcular' projesi kapsamında bir araya geldi. Engelli miniklerle sahaya çıkarak dostluk maçı yapan iki oyuncu, "Böyle bir projeye az da olsa destek verebildiysek bizim için büyük bir mutluluk" dedi.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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