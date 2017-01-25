Mega start

Türkiye'deki konserlerinin biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenen Tarkan, ABD'de de kural bozmadı. SM Production organizasyonuyla 2-3 Mart'taNew York'taki Hammerstein Konser Salonu'nda, 5 Mart'ta ise Los Angeles'taki The Novo by Microsoft'ta sahne alacak olan ünlü sanatçının konserlerinin biletleri hayranları tarafından kapışıldı.
SADECE TÜRKLER OLMAYACAK Rihanna ve Jennifer Lopez'inde sahne aldığı dünyanın en gözde salonlarında konser verecek olan Tarkan'ın 2Mart'taki konserinin biletleri şimdidentükendi. Diğer iki konserinin biletleride tükenmek üzere olan Megastar, Amerika'nın en önemli sahnelerinde Türkler'in yanı sıra yabancı hayranlarıyla da bir araya gelecek. Fiyatı 390 lira ile620 lira (104-165 dolar) arasında değişen biletlere sanatçının Amerikalı ve GüneyAmerikalı sevenleri de büyük ilgi gösterdi. Repertuvarına yeni albümündeki parçaları da eklemesi beklenen Tarkan, Amerika'daki hayranlarını coşturacak. Ünlü sanatçının Turkcell sponsorluğunda gerçekleşecek olan konserlerinde yabancı Megastarhayranları Türk ezgileri eşliğinde eğlence dolu anlar yaşayacak…
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