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Medeniyet zirvesi

Aşk hayatına akıl sır ermeyen , eskilerden vazgeçmiyor... Şallı, eski aşkı Sinan Akçıl’la yaptığı İsviçre’ye bu kez boşandığı Harun Tan ve oğullarıyla gitti. Ünlü sunucunun tatil adresi ise ‘Medeniyetin de bu kadarı’ yorumları yaptırdı

Medeniyet zirvesi
Harun Tan'la 11 yıllık evliliğini 2013'te sona erdiren Ebru Şallı'dan şaşırtan … Ünlü işadamıyla evliliğini sürpriz bir şekilde noktalayan Şallı, daha sonra gönlünü popçu Sinan Akçıl'a kaptırmıştı. Şarkıcıyla bir dargın bir barışık süren ilişkisi geçtiğimiz yaz bitince ünlü sunucunun adı, Cem Yılmaz ve Arda Turan'la anıldı.

TATİL ADRESİ ŞAŞIRTTI
Şallı'nın aşk hayatındaki gelişmelere yetişmek mümkün değilken önceki gün eski eşi ve oğullarıyla kayak tatiline çıkan güzel sunucunun seçtiği adres ise herkesi şaşırttı. Geçtiğimiz haftalarda oğulları 12 yaşındaki Beren ve 6 yaşındaki Pars için Harun Tan'la tatile çıkacağının sinyalini veren Şallı, aşk yaşadıkları dönemde Sinan Akçıl'la gittiği İsviçre'yi tercih etti. Akçıl'la 2 yıl önce Alpler'de aşk tatili yapan ünlü sunucu, eski eşi ve oğullarıyla çıktığı sömestr tatili için de aynı bölgeden vazgeçemedi. Popçuyla karla kaplı İsviçre Alpleri'nde geçirdiği romantik tatili o dönem magazin manşetlerini süsleyen , şu sıralar aynı bölgede ailesiyle kayak keyfi yapıyor. Birlikte çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşmayan eski eşler, oğullarıyla çektirdikleri kareleri de instagram'da yayınlamayı ihmal etmiyor… Eski sevgilisiyle aşk tatili yaptığı yere 4 yıl önce boşandığı eşiyle giden Ebru Şallı'nın bu hareketi ise "Medeniyette son nokta" dedirtti.



Eski aşkı Sinan Akçıl'la aşk tatili yaptığı dönemde karlar üzerinde pilates yapıp form tutan Şallı, ailesiyle yaptığı tatilde de kural bozmadı.


Boşandığı eşi Harun Tan için "Bizi sürekli yan yana görebilirsiniz" diyen Ebru Şallı, dediğini yaptı ve eski eşiyle tatile çıktı. Ancak güzel sunucunun, bunun için seçtiği adres adeta Sinan Akçıl'a nispet gibiydi!


Tatil boyunca Ebru Şallı'yla poz vermekten kaçınan Harun Tan, oğullarıyla çekilen bu kareyi ise "Koçlarla sömestr keyfi" notuyla paylaştı.

MAGAZİN SERVİSİ/ÖZEL
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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